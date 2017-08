Munic Eyewear: Abgeräumt!

Mit German Brand Award und German Design Award ausgezeichnet

Munic Eyewear wurde kürzlich gleich mehrfach ausgezeichnet. Mit dem German Brand Award zeichnen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation aus, die in der Welt der Marken wegweisend sind. Munic Eyewear konnte hier gleich zweimal punkten. So erhielt das Brillenlabel den German Brand Award in der Kategorie „Industry Excellence in Branding“, in der die besten Produkt- und Unternehmensmarken der wichtigsten Branchen gewürdigt werden.

Außerdem wurde Munic Eyewear in der Wettbewerbsklasse „Excellence in Brand Strategy, Management and Creation" auszeichnet. In dieser Kategorie werden die Besten der jeweiligen Fachdisziplinen gekürt.

Außerdem wurde der Fassungshersteller gleich dreimal mit den German Design Award ausgezeichnet. In der Kategorie „excellent product design“ überzeugten das TwinEvolution Konzept und die Sonnenbrillenkollektion. Zudem wurde die Werbe-Kampagne „Frame your Personality“ in der Kategorie „excellent advertising & campaigns“ ausgezeichnet.