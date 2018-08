munic eyewear: Gewinner des German Brand Award 2018

Preisträger in der Kategorie Fashion

Nach 2017 wird munic zum wiederholten Mal mit dem German Brand Award ausgezeichnet. In der Kategorie „Industry Excellence in Branding“ werden die besten Produkt- und Unternehmensmarken der wichtigsten Branchen gewürdigt.



Mit dem German Brand Award zeichnen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation aus, die in der Welt der Marken wegweisend sind. Am Wettbewerb teilnehmen können ausschließlich Unternehmen, die durch das German Brand Institute, dessen Markenscouts und Expertengremien für den German Brand Award 2018 nominiert wurden.