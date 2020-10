Myopia Profile / Essilor: Kräfte gebündelt

Myopie in der Kindheit bekämpfen

Myopia Profile und Essilor International gaben ihre Partnerschaft bekannt, um Augenärzte mit klinischen Kenntnissen, Fähigkeiten und Praktiken im Umgang mit Myopie im Kindesalter auszustatten. Die Partnerschaft wird auch das öffentliche Bewusstsein für die Folgen der Myopie, auch Kurzsichtigkeit oder Nahsichtigkeit genannt, stärken und mehr Eltern weltweit dazu ermutigen, die Sehkraft ihrer Kinder testen zu lassen.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft von Essilor International mit Myopia Profile werden spezifische Bildungsinhalte entwickelt, um das Wissen und die Fähigkeiten von Augenärzten bei der Verschreibung von Brillengläsern für junge Kinder zu verbessern, den Einstieg in die Behandlung von Kurzsichtigkeit zu erleichtern, die klinische Kommunikation zu verbessern und die neuesten Forschungsergebnisse zu verstehen. Zu diesem Inhalt werden Forschungszusammenfassungen mit klinischer Relevanz, klinische Fallstudien, Podcasts und Ressourcen zur Verwendung in der Praxis gehören. Die Inhalte werden auf MyopiaProfile.com untergebracht und über die verschiedenen Plattformen der Partnerschaft ausgetauscht.

Olga Prenat, Global Director of Education and Professional Relations, Essilor International und Chefredakteurin von Points de Vue, International Review of Ophthalmic Optics, beleuchtete die Zusammenarbeit: "Wir freuen uns, mit Myopia Profile zusammenzuarbeiten, die weltweit führend in der global zugänglichen und klinisch übersetzbaren Ausbildung auf dem Gebiet des Myopie-Managements sind. Die Kombination der Reichweite von Essilor und Myopia Profile wird dazu beitragen, die Ausbildung und den Wissensaustausch unter den Augenoptikern weltweit zu fördern, was, so hoffen wir, letztlich zu einer breiten Akzeptanz des Myopie-Managements beitragen wird. Noch wichtiger ist, dass es uns dabei helfen wird, weltweit eine bessere Sehkraft und Augengesundheit für Kinder mit Kurzsichtigkeit zu fördern".