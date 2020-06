Nachruf: Trauer um Günter Ueberschaar

FSAO Jena trauert um Urgestein der Augenoptik

Günter Ueberschaar verstarb im Alter von 92 Jahren. Mit ihm verliert die Branche einen langjährigen Kollegen, Lehrer, Freund und Gestalter der deutschen Augenoptik. Er war zeit seines Lebens eng mit der Fachschule für Augenoptik Hermann Pistor in Jena verbunden, als Augenoptiker und engagierter Lehrer.

Geboren in Leipzig 1928, wuchs Günter Ueberschaar in Rudolstadt auf und fing 1943 eine Ausbildung zum Augenoptiker an. Anfang 1945 wurde er Soldat und geriet im April 1945 in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Seine Ausbildung setzte er nach seiner Freilassung fort und beendete sie im September 1947.

Anschließend fing er sein Studium an der Meisterschule für das Augenoptikerhandwerk in Jena an, die er erfolgreich als Staatlich geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister abschloss. Nach dem Abschluss begann Ueberschaar im September 1948 als Lehrassistent von Hermann Pistor an der Meisterschule.

Nach dem Tod von Pistor (1951) übernahm Ueberschaar dessen Unterrichtsvorlesungen.

Ueberschaar absolvierte erfolgreich von 1952 bis 1960 ein Fernstudium an der TU Dresden und schloss ebenfalls ein Pädagogisches Examen an der TU Dresden ab.

Im Juni 1965 wurde er zum Fachschuldozenten ernannt. 1974 promovierte Ueberschaar zum Dr.rer.nat. an der Friedrich Schiller Universität Jena und erhielt im Jahre 1983 den Titel Studiendirektor.

Dr. Ueberschaar war Mitglied mehrere Ausschüsse zur Facharbeiter- und Meisterausbildung und Vorsitzender des Fachausschusses Standardisierung im Fachausschuss Augenoptik der KdT (Kammer der Technik) in der DDR.

Er publizierte zahlreiche Fachaufsätze in augenoptischen Fachzeitschriften und hielt mehrere wissenschaftliche Vorträge. 1976 veröffentlichte er das Fachbuch „Optologie“.

1993 wurde Dr. Ueberschaar 65 Jahre und reduzierte seine Lehrtätigkeit, bis er 1996 diese ganz beendete.

In den folgenden Jahren bis heute war er aktiv am augenoptischen Geschehen interessiert und war ein gern gesehener Gast bei vielen Klassentreffen und Verleihungen goldener Meisterbriefe.