NCC 2020: Verschoben

Niederländischer Kontaktlinsenkongress

Ein weiterer wichtiger Kongress unserer Branche ist dem Coronavirus bzw. COVID-19 zum Opfer gefallen.

Wie soeben bekannt gegeben wurde, wird der Niederländische Kontaktlinsen Kongress (NCC) nicht wie geplant stattfinden können. Die Veranstalter planen den aller zwei Jahre stattfindenden Kongress zu verschieben. Der Termin wird noch bekannt gegeben.

Dazu heißt es offiziell:

Nach den jüngsten Entwicklungen rund um das Coronavirus (COVID-19) haben der NCC-Vorstand und seine Partnerorganisationen beschlossen, die für den 15. und 16. März geplante klinische Konferenz „NCC2020 - Beyond 2020“ zu verschieben. Die Konferenz wird auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr verschoben, für den eine Ankündigung folgt.

Die niederländischen Behörden, das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit und die regionale Gesundheitsorganisation haben die Organisatoren zwar nicht dazu veranlasst, jedoch sind wir uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und sehen es als unsere Verpflichtung an, die Gesundheit aller unserer Teilnehmer zu gewährleisten. (...) Wir werden Sie in den kommenden Tagen und Wochen über einen alternativen Termin auf dem Laufenden halten. Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis.



Der NCC ist eine Initiative der NAC (Dutch Association of Contact Lenders Suppliers) und ANVC (General Dutch Association for Contact Lens Specialists). Neben Bildung, Innovation, News und Entwicklung legen die Niederländer einen Schwerpunkt auf ausgiebiges Netzwerken. Seit dem ersten NCC Kongress in 2006 ist die Veranstaltung mittlerweile zum größten Kontaktlinsenkongress in Europa mit mehr als 1900 Teilnehmern aus mehr als 20 Ländern gewachsen. Nicht nur unterscheidet sich der Kongress von vielen Veranstaltungen in Größe und Angebot, die Organisatoren erfinden sich auch immer wieder neu. Das Line-up liest sich wie das Who-is-who der internationalen Kontaktlinsenszene: Mit dabei wären unter anderem: Lyndon Jones, Philip und Sarah Morgan, Brian Tompkins, James Wolffsohn, Eric Papas und Eef van der Worp.