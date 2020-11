Neubau Eyewear: Eigenständiger Markenauftritt

Tochterunternehmen gegründet

Seit 2016 steht Neubau Eyewear für urbanes Brillendesign auf Basis einer nachhaltigen Markenphilosophie.

Um die Marke erfolgreich in die Zukunft zu führen, wird Neubau Eyewear ab dem 1.Januar 2021 als unabhängige Einheit in Form eines Tochterunternehmens der Silhouette International Schmied AG agieren.

Mit einem eigenständigen Vertriebs- und Marktauftritt und einem selektiven Vertriebssystem wird die Neubau Eyewear GmbH noch fokussierter nachhaltige und zukunftsweisende Produkte für ihre Geschäftspartner anbieten. Alle Modelle sind auch in Zukunft Made in Austria und werden weiterhin mit höchster Präzision und viel Liebe zum Detail in den Produktionsstätten von Silhouette gefertigt.