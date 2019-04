Neubau Eyewear: Nachhaltige Sonnenbrillenkollektion

Sarah 3D und Erwin 3D

Zum Frühlingsstart launcht Neubau Eyewear die beiden Sonnenbrillen-Modelle Sarah 3D und Erwin 3D im angesagten Materialmix. Robustes Stainless Steel und die 3D-gedruckten Applikationen in satten Sommerfarben sollen sanft aber bestimmt aus dem Winterschlaf wecken.

Das oversized Damenmodell Sarah 3D und das auffällige Unisexmodell Erwin 3D präsentieren sich in jeweils vier sommerlichen Ausführungen, allesamt mit leicht verspiegelten Gläsern in gold, silver und rosegold. Durch den extravaganten Butterfly-Shape des Sarah 3D Modells eignet sich die Brille perfekt für einen dramatischen Auftritt. Die vier Farbvarianten electric red/glorious gold, mint/eclectic silver, grey/silky rose und roasted berry/black coal sind kräftig, aber trotzdem leicht kombinierbar. Die Unisex Sonnenbrille Erwin 3D im Aviator-Shape kommt in denim/eclectic silver, black coal/glorious gold, mint/silky rose und electric red/black ink matte daher.

Die Brillen werden Schicht für Schicht von einem Laser aus Kunststoffpulver gedruckt – so werden keine Werkzeuge benötigt und der Materialüberschuss ist gering. Neubau Eyewear will neue Maßstäbe in Sachen nachhaltiger Brillenherstellung setzen und spart sich zudem lange Transportwege – denn produziert wird allein im Herzen Österreichs.

Die Sonnenbrillen Sarah 3D und Erwin 3D in vier Farbvarianten sind ab sofort erhältlich.