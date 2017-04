Neue Chefin für Silmo

Amélie Morel ist die neue Präsidentin

Amélie Morel wurde einstimmig vom Vorstand zur neuen Präsidentin der Silmo gewählt. In ihrer Firma Morel ist sie Marketing Direktorin, und nun wird Amélie Morel die nächste Fachmesse Silmo Paris organisieren. Sie tritt damit die Nachfolge des im März plötzlich verstorbenen Philippe Lafont an. In diesem Jahr feiert die augenoptische Fachmesse ihr 50-jähriges Jubiläum. Nach ihrer Wahl betonte Amélie Morel, dass sie sicherstellen will, dass die Silmo Paris auch in Zukunft an der Spitze der internationalen Augenoptik- und Brillenmessen zu finden sein wird. www.silmoparis.com