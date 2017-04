Neue Hybrid-Kontaktlinse

No7 launcht die "No Fit - No Fee" Linse

No7 Contact Lens Laboratory Ltd ist ein englischer Kontaktlinsenhersteller mit einer Niederlassung in Wehrheim, Deutschland. Im Juni wird No7 auf der BCLA (British Contact Lens Association) Konferenz in Liverpool eine neuartige Hybrid-Kontaktlinse vorstellen. Das Grundmaterial dieser neuen Linse wurde von der britischen Manufaktur Contamac hergestellt. No7 erläutert, dass die neue Kontaktlinse die bisherigen Probleme mit den Hybrid-Materialien überwunden hat. Auf der Konferenz in Liverpool, welche vom 09.06. - 11.06.2017statt findet, wird neben der Linsen-Promotion auch eine Anpassungsanleitung für Augenoptiker präsentiert.

http://www.no7contactlenses.com