Neuer Geschäftsführer Essilor Deutschland

Alex Versteeg seit 1. Juli dabei

Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte für Essilor, dem weltweit führenden Anbieter augenoptischer Produkte. Um seine starke Marktposition weiter auszubauen, hat das Unternehmen Alex Versteeg zum Geschäftsführer für Essilor Deutschland ernannt.

Alex Versteeg (41, verheiratet, eine Tochter) wird in Freiburg ansässig sein und verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung innerhalb der Essilor-Gruppe – vom Marketingfachmann in Paris bis zum Vice-President Benelux mit Sitz in den Niederlanden. Er steht für absolute Nähe zum Markt und für den kontinuierlichen Ausbau und die Förderung der unabhängigen Augenoptiker.

Das Essilor Team Deutschland begrüßte seinen neuen Geschäftsführer zum 1. Juli 2017. Gemeinsames Ziel ist es die Nähe zum Markt noch weiter auszubauen und das überaus erfolgreich gestartete neue Top-Gleitsichtglas Varilux X series als Benchmark zu etablieren. Ab September finden weitere Kamingespräche statt, bei denen Alex Versteeg gemeinsam mit seinem Team Partner von Essilor als Gastgeber begrüßen wird.