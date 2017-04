Neuer Marketingchef bei KIND

Neue Impulse durch Marko Lange

Marko Lange hat die Marketingleitung bei KIND, Deutschlands führendem Hörgeräteakustiker, übernommen. In dieser Position verantwortet der 50-Jährige sämtliche klassischen und digitalen Marketingaktivitäten auf strategischer und operativer Ebene sowie die Unternehmenskommunikation für den Hörakustik- und Augenoptik-Bereich von KIND.

„Mit Marko Lange haben wir einen ausgewiesenen Marketingexperten gewonnen, der über langjährige Führungserfahrung in bedeutenden international agierenden Unternehmen sowie über enormes Know-how im Aufbau und in der Positionierung internationaler Marken verfügt“, so Dr. Alexander Kind, Geschäftsführer von KIND Hörgeräte. „Damit ist er für uns nicht nur die ideale Besetzung, um unsere Aktivitäten im Hörakustik-Bereich weiter zu entwickeln, sondern auch, um den Markenauftritt im Augenoptik-Bereich zu definieren und umzusetzen.“