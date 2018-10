New Line Optic: Neue Monkeyglasses Kollektion Gratitude

Neue Brille mit gutem Gewissen und Dankbarkeit

Designerin Mai-Britt Seaton kreiert ihre Kollektionen mit Dankbarkeit – dem Schlüssel zu Glück.

Die Materialien für die Herbstkollektion 2018-2 von Monkeyglasses sind Baumwollfasern und Edelstahl. Die Gratitude-Kollektion zeichnet sich durch ihren raffinierten Ausdruck aus, in dem dünne Linien, randlose Formen und weich abgestufte farbige Linsen zusammengebracht werden, für einen coolen und modischen Look.



Monkeyglasses steht jedoch nicht nur für zeitlos schöne Brillen, sondern auch für Nachhaltigkeit, Dankbarkeit und soziales Engagement.

So wird bereits im Entstehungsprozess der gesamten Lebenszyklus einer Brille berücksichtigt. Mit dem sogenannten "Closed Loop" will das Unternehmen dafür sorgen, dass die Lebensdauer der Brillenrahmen verlängert und Ressourcen geschont werden. Darüber hinaus erfüllen alle Monkeyglasses -Lieferanten die Richtlinien des Global Compact der Vereinten Nationen zur sozialen Verantwortung von Unternehmen.



Zum Beispiel engagiert sich Monkeyglasses sehr für den Schutz und die Arterhaltung der Orangutan in Borneo und unterstützt savetheorangutan.org. Zusätzlich versorgt das Unternehmen die Ärmsten dieser Welt mit Brillen. Monkeyglasses hilft alte Brillen für die dänische Organisation "Syn For Sagen I Afrika" zu sammeln. Mit ihrer Hilfe bekommen alte Brillen ein neues Leben und bringen große Sehfreude. Alle Black-Modelle werden aus 100% recycelten Baumwollacetat gefertigt. Dieses schwarze Acetat wird vollständig aus wiederverwerteten Resten der Produktion gewonnen. Alle Metallteile der Fassungen sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, der zu 100% recycelbar ist. Außerdem hat das Unternehmen ein eigenes "Zero Waste"-Programm. Es sorgt dafür, dass Materialien optimal genutzt werden, indem die Produktionsreste in Schmuck und Accessoires oder neue Materialien verwandelt werden. Sogar die Brillenetuis und Politurtücher werden aus Recyclingpapier und recycelten Kunststoffen hergestellt.