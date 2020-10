New Line Optik: Trennung von Monkeyglasses

Zusammenarbeit nach fünf Jahren beendet

Nach fünf gemeinsamen, schönen und spannenden Jahren trennen sich die Wege der dänischen Brillenmanufaktur Monkeyglasses und der Berliner New Line Optik GmbH wieder.

Nach dieser erfolgreichen Zusammenarbeit mit einer fantastischen Kollektion, nachhaltig und vielfältig und immer wieder mit dem Blick über den Tellerrand, fällt der Abschied besonders schwer. So unterstützt Monkeyglasses von Anfang an die Organisation “Save The Orang Utans” und achtet auf den Einsatz von ressourcenschonenden Materialien, wie Acetat aus Bio-Baumwolle und einer konsequenten “Zero-Waste” Produktion.

New Line Optik bedankt sich bei dem Team von Monkeyglasses, das künftig den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz selbst von Kopenhagen aus übernimmt und auch Ansprechpartner für die Augenoptiker bei Reklamationen und Bestellungen ist.

Die New Line Optik GmbH konzentriert sich auf die Entwicklung und den Vertrieb ihrer Marke Headrix und freut sich schon darauf, diese bald bei allen Optikern vorstellen zu können.