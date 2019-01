Nonius: 10 jähriges Jubiläum

Einschleifservice hat Geburtstag

Der Einschleifservice Nonius von Augenoptikermeisterin Nicole Ritter wird zehn Jahre alt. In dieser Zeit entwickelte sich das Unternehmen von einem kleinen Werkstattservice für das Einschleifen von Brillen zu einem starken Partner für Augenoptiker. Denn das Team von Nonius bearbeitet nicht nur herkömmliche Brillen, sondern ist auch auf das aufwendige Einschleifen von Sportbrillen aller Art spezialisiert. Darüber hinaus gründete Ritter im vergangenen Jahr „Brillen Guru“, eine Onlinemarketing-Plattform, auf der sie traditionelle Augenoptiker bei der Kundengewinnung und Kundenbindung unterstützt.

Im Februar 2009 gründete Nicole Ritter den Einschleifservice Nonius als Ein-Frau-Unternehmen in Elmshorn, Schleswig-Holstein. Vor zwei Jahren verlegte sie den Firmensitz nach Bad Bramstedt zwischen Hamburg und Kiel.

In den 10 Jahren seines Bestehens habe sich das Unternehmen ebenso beständig weiterentwickelt wie sein Kundenstamm, bericht Nicole Ritter und bedankt sich bei allen Mitstreitern: „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir in den 10 Jahren, die Nonius nun besteht, eine so treue Verbindung zu unseren Kunden und Partnern aufbauen konnten. Wir danken allen, die Nonius in den letzten Jahren begleitet und zu dem gemacht haben, was wir heute sind: Ein Partner für Augenoptiker mit wertvollen Erfahrungen und innovativer Denkweise.“