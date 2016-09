Nonius: Werkstattservice ist umgezogen

Brillen werden künftig in Bad Bramstedt eingeschliffen

Mitte September hat Nonius Werkstattservice seine Tore in Elmshorn geschlossen und ist nach Bad Bramstedt umgezogen. Seit gestern steht die neue Werkstatt in großen, hellen Räumen nun unter der neuen Adresse, Brambusch 28 in 24576 Bad Bramstedt, bereit, um Brillen einzuschleifen und zu reparieren.

„Der Umzug hat reibungslos geklappt. Wir konnten schnell zur Tagesordnung übergehen“, berichtet Nicole Ritter, Inhaberin von Nonius. Der Umzug in eine neue Stadt bedeutet auch eine neue Telefonnummer: Unter 04192- 88 100 10 können Kunden und Interessenten Nonius jederzeit erreichen.