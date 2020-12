Nussbaumer: Lager zieht nach Münster!

Koberg & Tente hat seit letztem Jahr die Vertretung der Coppenrath Brillenmarken von Nussbaumer übernommen.

Seit dem 1. Dezember 2020 hat der Münsteraner Brillenhersteller nicht nur die aktuellen Brillen der Coppenrath Traditionsmarken Prinzessin Lillifee, Captain Sharky, Felix, Pferdefreunde und T-Rex-World bei sich in Münster, sondern auch das komplette Alt- und Ersatzteillager aus vergangenen Kollektionen der Nussbaumer-Collection.

Dieser Schritt ist sinnvoll, da ab jetzt alles, also nicht nur die neuen Modelle, sondern auch vergangene Modelle, Werbematerialsendungen und Ersatzteildienste perfekt aus Münster abgewickelt werden können.

Die Produktion bleibt wie bisher in der Verantwortung der Deoma AG in Gerlingen und der immer noch unterstützenden Tätigkeit von Herrn Nussbaumer persönlich. Die Brillen werden weiterhin wie gewohnt mit Qualitätskomponenten von OBE + Frey und Winkler hergestellt und hochwertig lackiert. Hier ändert sich also nichts.

Das Ergebnis sind beste Kinderbrillen mit starken Marken flächendeckend in D-A-CH.