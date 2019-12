OCCSEE: Konferenz in Split 2020

Ankündigung der Keynote Speakers

Die 5. Optometrie Konferenz für Zentral- und Südost Europa (5th Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe, OCCSEE) wird vom 24. bis 26. April 2020 in Split, Kroatien stattfinden. Zu den drei geladenen Hauptrednern, der alle zwei Jahre stattfindenden Tagung, zählen diesmal Dr. Shehzad Naroo von der Aston University in Birmingham, Professor Paul McGraw von der University of Nottingham sowie Dr. Stefan Bandlitz von der Höheren Fachschule für Augenoptik in Köln.

Das Programm der Tagung sowie weitere Informationen können unter https://occsee.hr/ eingesehen werden.