Oculus: Akademie Kalender 2021 verfügbar

Das neue Weiterbildungs-Angebot und Infos zu den Expo Days

Der neue Akademie Kalender 2021 gibt einen praktischen Überblick über das umfangreiche Weiterbildungs-Angebot von Oculus. Wer den Kalender nicht schon per E-Mail erhalten hat, kann ihn auf www.oculus-akademie.de als PDF herunterladen

In 2021 wird zum ersten Mal das Seminar „Binokulare Augenglasbestimmung nach der MKH-Methode“ mit Nadine Heinrich als Referentin angeboten. Die Sicherheit der Teilnehmer ist Oculus besonders wichtig! Deshalb werden bei allen Veranstaltungen strenge Hygienemaßnahmen eingehalten. Zusätzlich wird das Programm der Oculus Akademie verstärkt durch Online-Seminare ergänzt. Die Anmeldung für alle Online- und Offlineveranstaltungen erfolgt auf der Website www.oculus-akademie.de oder per E-Mail an .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) .

Präsenz-Messen für 2021 sind weitgehend abgesagt, aber der Gerätehersteller möchte auch in diesem Jahr nicht auf den persönlichen Kontakt zu den Kunden verzichten: In zehn ausgesuchten Städten wird einen Tag lang eine exklusive Messe für eine limitierte Besucherzahl veranstaltet, um ein kleines Stückchen „Messe-Flair“ zurückzubringen. Besucher haben die Möglichkeit, die Geräte anzufassen und zu testen, auch eine persönliche Beratung ist möglich. Vorträge von namhaften Referenten und Experten runden die Expo Days ab.

Zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten ist der Besuch der Expo Days nur in kleinen Gruppen und nach vorheriger Anmeldung möglich. Weitere Informationen zum Programm und den Veranstaltungsorten sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der Website www.oculus.de/expo-days zu finden.