Oculus: Expo Days finden statt

Das lange Warten hat ein Ende

Die Oculus Expo Days starten am 22. Juni in Berlin, weitere Veranstaltungsorte sind Leipzig, München, Nürnberg, Hannover und Hamburg. Die Veranstaltungen in Köln, Frankfurt am Main und Stuttgart folgen Ende August. Für die Sicherheit aller Besucher bietet Oculus allen Teilnehmern die Möglichkeit, vor Ort einen kostenfreien Corona-Selbsttest durchzuführen.

„Selbstverständlich unterziehen sich auch Oculus Mitarbeiter und Referenten einer regelmäßigen Testung, denn die Gesundheit aller hat für uns oberste Priorität“, sagt Rita Kirchhübel, Leiterin Marketing bei Oculus. Deshalb werden bei allen Veranstaltungen strenge Hygiene-Maßnahmen eingehalten.

Weitere Informationen zum Programm und den Veranstaltungsorten sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der Website http://www.oculus.de/expo-days zu finden.