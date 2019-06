Oculus: Markus Steck verstärkt Team

Neuer Außendienstmitarbeiter für das Vertriebsgebiet Südwest

Das engagierte Oculus Außendienst-Team wächst stetig: Mit Markus Steck stellt die Oculus Optikgeräte GmbH eine weitere kompetente Verstärkung für den Außendienst vor. Bereits seit 2018 unterstützt Markus Steck seinen Kollegen Udo Bohneberg im Südwesten Deutschlands als Medizinprodukteberater.

Herr Steck ist ausgebildeter Medizintechniker und Vertriebsmanager, die Technik liegt ihm daher genauso am Herzen wie die Betreuung seiner Kunden. „Durch meine Tätigkeit im Vertrieb elektronischer Geräte im Low-Vision-Bereich verfüge ich über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche und damit beste Kontakte zu Augenkliniken, -ärzten und -optikern“, sagt Markus Steck und fügt hinzu: „Ich freue mich jeden Tag darauf, meine Kunden in Geschäft und Praxis persönlich zu beraten und mit Ihnen zusammen das richtige Oculus Produkt für Ihre Bedürfnisse und Ansprüche zu finden.“ Das Oculus-Team wünscht Markus Steck alles Gute und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.