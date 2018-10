Oculus: Neue Image Cam 3 präsentiert

Kleiner, schneller, besser

Die Oculus Image Cam ist bereits eines der kleinsten und leichtesten Bilddokumentationssysteme der Welt. Die Kamera der neuen Image Cam 3 für die Spaltlampe ist sogar noch kleiner und leichter!

Die 29 x 29 x 48 Millimeter kleine Kamera der Image Cam 3 wiegt lediglich 47 Gramm. Im Arbeitsalltag an der Spaltlampe bringt das kleine System damit riesige Vorteile. Dank der schnellen USB 3.0 Verbindung können Videos mit bis zu 130 Bildern pro Sekunde erstellt werden und stehen blitzschnell in der Image Cam Software zur Verfügung. Und das mit einem Megapixel mehr als beim Vorgänger.

Ideal ist die Kombination der neuen Image Cam 3 mit einer der Oculus Spaltlampen in der D Version: Der Joystick der SL-IC4 D und der SL-IC5 D ist mit einem Auslöseknopf ausgestattet. So kann man auf den zusätzlichen Fußschalter verzichten und die Aufnahmen bequem mit dem Joystick auslösen.

Die neue Oculus ImageCam 3 können Sie auf der Opti 2019 in München kennenlernen. Das Oculus Team finden Sie an Stand C5.321 in Halle C5.