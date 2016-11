Oculus: Neue Mitarbeiter im Außendienst-Team

Verstärkung im Außendienst

Oculus Optikgeräte GmbH stellt, mit Linda Frank und Christopher Kroll kompetente Verstärkung für das Oculus Außendienst-Team vor. Beide sind bereits seit bereits seit Frühjahr 2016 als Medizinprodukteberater in unterschiedlichen Einsatzgebieten tätig.

Durch ihre jahrelange Tätigkeit in verschiedenen Augenoptikergeschäften in und rund um Berlin, kennt Linda Frank die Belange ihrer Kunden aus eigener Erfahrung. Frau Frank hat Freude an dem breitgefächerten Aufgabengebiet als Außendienstlerin und arbeitet gerne mit den unterschiedlichen Kundengruppen zusammen. Chistopher Kroll hat nach dem Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Vertrieb und Marketing mehrere Jahre kundenorientiert gearbeitet, auch im Ausland. Seine Affinität zu Technik und Präzisionsprodukten kommt ihm bei seiner Außendienst-Tätigkeit zugute.

Christopher Kroll fügt zu: „Der Kontakt und die Interaktion mit Menschen haben mich schon immer begeistert und erfüllt. Gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen zu erarbeiten und mit hochwertigen Produkten einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten, macht für mich den Reiz meiner Arbeit bei Oculus aus.“