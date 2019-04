Oculus: Neuer Außendienstmitarbeiter

Maik Stach übernimmt Verkaufsgebiet Süd

Bereits seit 2018 unterstützt Maik Stach seinen Kollegen Thomas Sauer im Süden Deutschlands als Medizinprodukteberater. Nun ist er allein Teil des engagierten Oculus Außendienst-Teams.

Als Augenoptikermeister ist Herr Stach nah am Geschehen und kann seine Kunden auf Augenhöhe beraten und unterstützen. „Ich kenne den Augenoptiker-Alltag in- und auswendig und kann mich daher schnell in die aktuelle Aufgabenstellung einfinden. Die interne Weiterbildung zum umfangreichen Produktportfolio von Oculus und Nidek hält mich auch rund um die Ophthalmologie immer auf dem neuesten Stand“ berichtet Herr Stach.