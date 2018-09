Oculus: Neuer Joystick für den Keratograph 5M

Jetzt mit Auslösefunktion

Der Oculus Keratograph 5M erhält ab September 2018 einen neuen Joystick mit Auslösefunktion. Der Anwender kann jetzt bequem direkt am Gerät per Knopfdruck Einzelbilder und Videosequenzen aufnehmen. Der Griff zur Maus bleibt erspart – die Hand bleibt am neuen Joystick.

Der neue Joystick ist kabellos, per smarter Bluetooth Verbindung mit der Keratograph Software verbunden. Auch bei der Stromversorgung hat Oculus auf eine aufwändige Verkabelung innerhalb des Geräteschlittens verzichtet. Dies ermöglicht eine einfache Nachrüstung für bereits bestehende Systeme.

Die Stromversorgung des Joystick wird über zwei handelsübliche Batterien vom Typ AA gewährleistet, die leicht selbst gewechselt werden können. Für einen geringen Stromverbrauch sorgt die Schlafmodus-Funktion, die sich nach kurzer Zeit der Nichtbenutzung selbstständig aktiviert.

Ab September 2018 werden alle neuen Oculus Keratograph 5M serienmäßig mit dem neuen Joystick ausgeliefert. Kunden, die bereits einen Keratograph 5M besitzen, können den neuen Joystick auf Wunsch nachbestellen. Dieser kann ganz einfach, mit wenig Aufwand, selbst montiert werden.