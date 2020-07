Oculus / Nidek: Gute Geräte besser machen

Neuer Sehzeichenprojektor CP-9

Schaut man auf das projizierte Bild des neuen Sehzeichenprojektors CP-9, entsteht der Eindruck, auf einen modernen Bildschirm zu blicken. Das tageslichtähnliche Weiß hinter den Optotypen ist dem Hintergrund moderner Bildschirmsysteme nachempfunden. Auch das Äußere des Projektors überzeugt: Klassisches Weiß trifft auf modernes Anthrazit. So fügt sich der neue Projektor in die aktuelle Farbwelt der Nidek Produktfamilie und ideal in den modernen Refraktionsraum ein.

Verbunden mit den aktuellen automatischen Oculus / Nidek Phoroptoren, stimmen sich Projektor und Phoropter perfekt aufeinander ab. Den Glaswechsel im Phoropter und die Darstellung der Testfelder des CP-9 wird über dasselbe Bedienpult gesteuert. Ohne Phoropter lassen sich die Testtafeln ganz einfach mit der anwenderfreundlichen Fernbedienung anwählen.

Es kann aus zwei Typen favorisierter Testreihen gewählt werden. Beispielsweise erfüllen die Landoltring-Prüffelder des G-Typs die Anforderungen der DIN 58220 T3/ISO 8596. Somit ist die Sehschärfebestimmung für gutachterliche Zwecke und Zulassungsverfahren möglich.

Ganz nach dem Motto „Gute Geräte besser machen“ ist der CP-9 die Weiterentwicklung des bewährten Oculus / Nidek Sehzeichenprojektor CP-770.

Weitere Informationen auf www.oculus.de.