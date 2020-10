Oculus: Roadshow statt Opti 2021

Die Hintergründe zur Opti-Absage und zum „Plan B“

Nach reiflicher Überlegung und Abwägung aller Fakten hat Oculus seine Teilnahme an der Opti 2021 in Stuttgart abgesagt. So teilte das Unternehmen aus Wetzlar dem FOCUS auf Anfrage mit, dass eine Teilnahme als Aussteller in Stuttgart unter den gegebenen Umständen nicht umsetzbar sei. Stattdessen erweitert Oculus seine jährlich im Anschluss an die Opti stattfindende Roadshow nicht nur auf ganz Deutschland, sondern kündigt auch eine deutliche Vergrößerung des Kundenevents an.

Wie der FOCUS bereits Mitte September in den NetNews berichtete, hatte eine Oculus-Kundenumfrage, bei der es um die Teilnahmebereitschaft an der Fachmesse und das Interesse an der Roadshow ging, bereits Fragen aufgeworfen. Nun teilte Oculus dem FOCUS die Ergebnisse der Umfrage mit, wonach 871 Kunden an der Befragung teilgenommen haben. Davon wollen 76% die Opti in Stuttgart nicht besuchen. Auch die Gründe waren recht eindeutig (Mehrfachnennungen waren möglich): 65% gaben Corona und die Ansteckungsgefahr als Grund an, 50,5% kommen nicht wegen dem Standort Stuttgart und 26,1% wegen dem frühen Termin der Opti, die vom 8. bis 11. Januar vom Veranstalter (GHM) geplant ist.

Plan B: Erweiterte Roadshow im Januar und Februar

Schon seit sechs Jahren veranstaltet Oculus eine Roadshow nach der Opti, um damit auch die Kunden im Norden Deutschlands zu erreichen, denen der Weg nach München zu weit ist. Hier werden dieselben Geräte wie auf der Opti präsentiert. Dass 65% der Kunden bei der Umfrage gesagt haben, sie möchten an der Roadshow teilnehmen, ist ein aussagekräftiges Ergebnis für Oculus und Grund genug, die bewährte Veranstaltung 2021 auf ganz Deutschland auszudehnen und sie vom Programm her zu erweitern. Die letzten zwei Januarwochen und die ersten drei Februarwochen wird Oculus nun für seine Kunden unterwegs sein. Insgesamt ist geplant, zehn Städte anzufahren. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.

Trotz der offenkundigen Unzufriedenheit mit der Opti 2020 in München, die Oculus u.a. mit der Positionierung in einer „Halle ohne Laufkundschaft“ oder dem frühen Termin begründete, bedauert Rita Kirchhübel, Marketingleitung Oculus, die Absage, sieht aber auch aufgrund der Ergebnisse der Kundenumfrage keine andere Möglichkeit: „Eigentlich braucht unsere Branche die Messe. Es tut mir auch wahnsinnig leid für die GHM, für die Messebauer und alle weiteren daran Beteiligten, aber diesmal müssen wir unseren Plan B in die Tat umsetzen. Die positive Resonanz auf unsere Fragen zur Roadshow stimmt uns sehr optimistisch und wir arbeiten nun daran, für unsere Kunden etwas Großes auf die Beine zu stellen!“