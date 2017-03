Oculus: Roadshow zu den Messeneuheiten

Erfolgreiche Infoabende nach der Opti

Im Rahmen der Oculus Roadshow konnten auch Augenoptiker und Optometristen, die nicht in München waren, die Messeneuheiten 2017 zu erleben. Das Oculus Team machte im Februar in vier Städten Halt und informierte über die aktuellen Trends in der Augenoptik.

Im Fokus standen die neue digitale Spaltlampen SL-IC4 und SL-IC5 und die Kombination mit dem Bilddokumentationssystem Oculus ImageCam 2. Prof. Wolfgang Sickenberger und Sebastian Marx M.Sc., JENVIS Research, berichteten über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Oculus Keratograph 5M im augenoptischen Geschäft sowie über viele spannende Praxisfälle. Prof. Dr. Stephan Degle und Philipp Hessler M.Sc., Ernst-Abbe-Hochschule Jena, begeisterten die Teilnehmer mit der 3D Erlebnisrefraktion bei Tag und Nacht mit dem Oculus Vissard 3D. Besonders die Reality Sehtests sorgten für großes Staunen unter den Teilnehmern. Die neue digitale Nahleseprobe Vissard Lectus und der Vissard Mobil für den Einsatz außerhalb des Refraktionsraums wurden von den Teilnehmern genauestens begutachtet. Abgerundet wurde der Abend mit einem Impulsvortrag von Thorsten Boss, B.A. und Augenoptikermeister, zu dem Thema Marketing von Dienstleistungen.