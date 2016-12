Oculus: Spende an krebskranke Kinder

Erlös der Weihnachts-Tombola wird gespendet

Frau Becker, Schriftführerin des Elternvereins der Station Peiper in Gießen, freut sich über 2.500 €, die bei der Weihnachtstombola der Firma Oculus zusammengekommen sind. Am 20. Dezember 2016 nahm sie den Scheck von Geschäftsführer Rainer Kirchhübel im Oculus Firmengebäude entgegen.

Die Oculus Belegschaft hatte zur Weihnachtsfeier 2016 eine Tombola veranstaltet. Der Erlös daraus wurde von der Firma nach oben auf gerundet. Die Spende soll die Eltern bei ihrem Vorhaben unterstützen, die Station kindgerecht mit Möbeln, Spielsachen, Computern und mehr auszustatten. Die betroffenen Kinder und Jugendliche sollen eine Umgebung vorfinden, in der sie sich wohlfühlen.

Auf der Station Peiper im Uniklinikum in Gießen werden im Jahr etwa 100 junge Patienten mit Krebserkrankung stationär behandelt. Der Verein besteht seit 1982 und wurde von Eltern an Leukämie und Krebs erkrankter Kinder gegründet. Auch Frau Becker ist betroffen. Sie hat den Oculus Scheck für den Elternverein mit Dank in Empfang genommen.