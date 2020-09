Oculus: Umfrage gestartet

Ihre Meinung ist gefragt

Die Leitmesse Opti steht im Januar 2021 an. Viele Aussteller sind unsicher ob sie in Stuttgart ausstellen sollen. Oculus hat deshalb eine Umfrage gestartet, um die Meinung der Augenoptikerinnen und Augenoptiker einzuholen, die maßgeblich an der Entscheidung beteiligt sein wird.

Oculus ruft alle Kunden und Interessierte auf, sich bis zum 30. September 2020 an der kurzen Umfrage (dauert maximal 2 Minuten) zu beteiligen.

Unter allen Einsendern verlosen wir 6 Doppelpack Spätburgunder Rotwein vom Weingut Aufricht (Bodensee). Zur Teilnahme am Gewinnspiel hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse am Ende der Umfrage.

Hier geht´s zur Umfrage: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftu7T-WmsEPprGjDTHJiGsopFOlzbAx1K-WX3eSJdNrzcobg/viewform