Oculus: Unterstützung für Keratographen-Besitzer

Betroffene finden Tränenfilm-Spezialisten jetzt bequem online

Die Oculus Optikgeräte GmbH unterstützt Augenoptiker kostenlos beim Marketing in Sachen Tränenfilm! Alle Besitzer eines Oculus Keratograph haben die Möglichkeit ihr Geschäft auf http://www.oculus-maps.de zu verlinken.

Auf dieser Website können sich Betroffene über die Volkskrankheit Trockenes Auge informieren und zusätzlich in der Umkreissuche ihren Tränenfilm-Spezialisten in der Nähe finden. So macht Oculus Informationen zum Krankheitsbild für alle Betroffenen leicht zugänglich und unterstützt gleichzeitig Keratograph-Besitzer mit kostenfreiem Marketing.

Wer mit dem Keratograph eine Tränenfilm-Analyse anbietet und auf der Seite verlinkt werden möchte, kontaktiert einfach seinen Oculus Fachberater.