OHI Update: 2017 goes international

Ausblick auf die OHI 2017

Die OHI ist mittlerweile mit ihrem jährlich stattfindenden OHI Update eine der bestbesuchten österreichischen Tagungen für Augenoptiker, Optometristen und Hörakustiker. Für den Samstag, 10. Juni 2017, hat man sich entschlossen, konsequent einen weiteren Schritt nach vorne zu gehen. So wird die OHI diesjährig fünf der acht Top-Vortragenden aus der Schweiz und Deutschland einfliegen lassen, um den Fachbesuchern einen internationalen Rahmen bieten zu können.

Außerdem wird das OHI Update 2017 mit dem neuen, größeren Tagungsort im Wiener Novomatic Forum den Besuchern und der Industrieausstellung deutlich mehr Platz bieten.

Zu guter Letzt wird erstmals die gesamte Veranstaltung kulinarisch mit einem Catering begleitet. Damit kann der Branchentalk in den Pausen entspannt verlaufen. All das macht das OHI Update zu einer in sich geschlossenen, durchgängigen europäischen Fach-Tagung.