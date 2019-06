OHI Update 2019: Nachlese

Erfolgreiche Fachtagung am 15. Juni 2019

Am Samstag, den 15. Juni, fand zum fünften Mal die österreichische Augenoptik und Hörakustik Convention "OHI Update" statt. Neben dem bewährten Konzept, parallel vier hochkarätige Augenoptik- und vier top-aktuelle Hörakustik-Vorträge anzubieten, wurde die begleitende Industrieausstellung mit 34 Partnern weiter deutlich gegenüber dem Vorjahr ausgebaut. Die Weinverkostung – in Kooperation mit der SILMO Paris und der französischen Botschaft in Wien – rundete das Konzept der OHI Branchentagung ab. Die somit einzigartige Veranstaltung wurde von über 220 Tagungsteilnehmern besucht.

Erstmals konnten neben den Fortbildungspunkten der österreichischen Bundesinnung, dem GOC, dem ZVA und dem SBAO, auch im Bereich der Hörakustik Punkte von der Deutschen Gesellschaft für Audiologie e.V. (DGA) vergeben werden.