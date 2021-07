Oliver Peoples: Eyewear-Kollektion mit Brunello Cucinelli

Luxottica-Label kooperiert mit italienischer Luxusmodemarke

Das zur Luxottica-Gruppe gehörende Brillenlabel Oliver Peoples bringt gemeinsam mit der italienischen Modemarke Brunello Cucinelli eine eigene Capsule Brillenkollektion heraus.

Die Kollektion beinhaltet fünf Modelle und umfasst sowohl Sonnen- als auch Korrektionsbrillen, Metall- und Acetatfassungen sowie ein Modell gefertigt aus nachhaltigem, echten Horn. Die Modelle sind von der Kultur und der Schönheit von Solomeo, dem umbrischen Firmensitz von Brunello Cucinelli, geprägt und ihr Design ist von dem Glamour von Filmklassikern inspiriert, heißt es in der Meldung dazu. Die Details und Farben wurden exklusiv für diese Zusammenarbeit entworfen,

Komplett in Italien gefertigt, wird die Kollektion ab Ende September 2021 in ausgewählten Brunello Cucinelli Stores, dem Brunello Cucinelli Online-Shop, in allen Oliver Peoples-Boutiquen und online sowie bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich sein. Weitere Einblicke in den Designprozess, die Inspiration und die Kampagne werden kurz vor dem Launch im September enthüllt.