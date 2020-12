Online-Seminar: Myopie-WebiNights 2

Teil zwei der erfolgreichen Weiterbildung am Abend

Nach den vier sehr erfolgreichen Myopie-Abenden im November mit über 350 Anmeldungen insgesamt und jeweils über 200 Teilnehmern je Abend werden nochmals zwei Abende im Januar und Februar von dem Team der WebiNights organisiert. Dank Oculus und Haag-Streit sind die beiden neuen Online-Abendevents für die interessierten Kollegen kostenfrei.

Im Referentenpool befinden sich interprofessionelle, deutschsprachige Augenärzte, Forscher, Optometristen und eine Orthoptistin, die ihre fachlichen Expertisen einbringen und praktische Themen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln vortragen und diskutieren.

Am ersten Abend, am 27. Januar 2021, werden die Augenärzte Dr. med. Hakan Kaymak und Dr. med. Oliver Hoppe, die beiden Optometristen Dr. Michael Bärtschi PhD und Dr. Philipp Hessler M.Sc. in einer Diskussionsrunde ihre Erfahrungen im Myopie-Management anhand von Fragen aus dem Publikum diskutieren. Dieses Expertentreffen hatte schon auf der letzten Sicht.Kontakte im Jahr 2019 mit ihrer offenen Diskussionsbereitschaft überzeugt.

Die interprofessionellen Referenten am zweiten Abend, am 3. Februar, präsentieren verschiedene Themen aus der Praxis und der Forschung. Die Orthoptistin Elke van Alen wird das Myopie-Management mit Kindern in der Orthoptik beschreiben und der Augenoptikermeister David Gerlach erklärt, wie er in seinem Geschäft Kontaktlinsen-Abo-Verträge optimal im Myopie Management einsetzt. Der Doktorand Tim Schilling von der Universität Tübingen referiert über die Rolle des Dopamins in der Myopie-Entwicklung.

Weitere Informationen zu den Abenden und zu den Referenten und natürlich die Möglichkeit zur erforderlichen Online-Anmeldung – Teilnehmerzahl ist begrenzt – gibt es unter www.webinight.de.