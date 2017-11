OPA EDV-Optik-Partner: Generationswechsel zum 1. Januar 2018

Jochen Hirschfelder übernimmt die Geschäftsführung von OPA

Zum 1. Januar 2018 wird Jochen Hirschfelder, der Sohn des Inhabers Stefan Hirschfelder, als Geschäftsführer die operativen Geschäfte der EDV-Optik-Partner GmbH übernehmen. Jochen Hirschfelder ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und hat nach seinem Studium an der TU Braunschweig bereits in verschiedenen großen Unternehmen Software-Projekte geleitet. Mit großem Engagement und eine Fülle kreativer Ideen wird er frischen Schwung in die über 33 Jahre alte Softwareschmiede aus Goslar bringen.

Um einen nahtlosen Übergang für Kunden und Mitarbeiter zu erreichen, hat Jochen Hirschfelder bereits in den letzten Monaten einen tiefen Einblick in das Unternehmen bekommen. Parallel wird ihm Stefan Hirschfelder in den nächsten Jahren als Co-Geschaftsführer mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Oberste Priorität wird auch in Zukunft OPAs gut erreichbarer, kompetenter und freundlicher Kundenservice haben. Wie die Kunden es von seinem Vater gewohnt sind will auch Jochen Hirschfelder sich weiterhin mit ganzer Kraft dafür einsetzen, den OPA in seiner gewohnten Bedienfreundlichkeit weiterzuentwickeln und an die Anforderungen des modernen Optikers anzupassen.