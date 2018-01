opti 2018 Vortrag: Digital Publishing

Besuchen Sie uns auf dem opti Forum

FOCUS-Redakteurin und MAFO-Chefredakteurin Hanna Diewald, wird am Samstag auf der opti 2018 einen Vortrag zum Thema Digital Publishing halten.

Ist Print tot? Und was hat das ganze mit mir zu tun? Antworten auf diese Fragen liefert der Vortrag auf dem opti FORUM in Halle B4, Stand 420. Am 13.01.2018 um 11:40 Uhr.

Den FOCUS-Stand finden Sie in Halle C3, Stand 229.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.