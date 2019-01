Opti 2019: FOCUS Mitarbeiter präsentiert Fotoprojekt

„Refraktion“ in einer Sonderschau



Eine visuelle Reise durch die Lichtbrechung

Mit seinem Fotoprojekt „Refraktion“ nimmt der FOCUS Mitarbeiter Frank Sonnenberg die Betrachter mit auf eine visuelle Reise durch die Lichtbrechung. Während der OPTI 2019 in München (25.-27.1.2019) werden einige Werke des Projekts in einer Sonderschau im Pressezentrum der Messe präsentiert. Das Fotoprojekt begann Mitte 2013 als visuelles Experiment mit Brillengläsern, die ein Unternehmen aus Bochum zur Verfügung gestellt hatte „Durch das Zusammenspiel von Licht, seiner Brechung im farblosen Brillenglas und dem Blickwinkel des Betrachters bekommt Transparenz plötzlich Gestalt und damit Charakter“, erklärt der Crossmedia-Journalist und gelernte Augenoptiker. „Die individuellen Form- und Lichtverläufe in den Fotos entstehen durch die Gläser eigene DNA. Unterschiedliche Glasmaterialien und Brechwerte der sphärischen, cylindrischen und prismatischen Ausführungen erzeugen die Einzigartigkeit der Lichtbrechung.“ Im Moment arbeitet der Fotograf an neuen Visualisierungen zum Thema Brillenglas und Licht. Alle Projektfotos sind als hochwertige Metall-Print-Drucke oder Acrylglas-Ausführungen in einer limitierten Auflage erhältlich. Kontakt: Frank Sonnenberg http://www.franksonnenberg.de