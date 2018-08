Opti 2019: Sommer-Update

Sechs Hallen für den kompletten Überblick gleich zu Beginn des Jahres

Vom 25. bis 27. Januar 2019 findet die Opti erstmals in allen sechs C-Hallen auf dem Messegelände München statt und bietet Augenoptikern, Optometristen, Kontaktlinsenspezialisten, Einkäufern und weiteren Vertretern der augenoptischen Branche schon im Januar alles, was sie für das gesamte Geschäftsjahr benötigen.

Durch das Mehr an Fläche bieten sich neue Möglichkeiten für die Aussteller, um ihre Produkte vorzustellen, und für die Opti, um das Messeangebot zu erweitern.

Wichtig für Besucher sind die Belegung der Hallen und ein neuer Weg auf die Messe. Denn im Januar 2019 steht zusätzlich der neue Eingang Nord-Ost zur Verfügung. Von dort gelangen die Besucher direkt in die Hallen C6 und C5, wo sich 2019 die Themenbereiche Gläser, Kontaktlinsen, Diagnostik, Refraktion, Rohstofflieferanten, Maschinen, IT und Einkaufsgemeinschaften befinden.

2019 soll der Bereich Wissenstransfer, unter anderem durch das Opti-Forum in Halle C4 weiter ausgebaut werden. Es bietet an allen drei Tagen Diskussionsrunden und Vorträge von internationalen Experten der Augenoptik. So erwartet die Besucher jede Menge Wissenswertes beispielsweise über Potenziale der Digitalisierung, Zusatzchancen durch Kontaktlinsen, Up- und Cross-Selling sowie Suchmaschinenoptimierung für Augenoptiker.

Mit Andrea-Maria Schmied, Absolventin an der Optometrie & Hörakustik Initiative in Wien, ist am Sonntag die erste Opti-Stipendiatin zu Gast auf dem Opti-Forum. Sie stellt ihre Meisterprojektarbeit „Low Vision. Sehbehinderungen & elektronische & ergonomische Hilfsmittel“ vor.

Ähnlich dem Future Shop, der auf der Opti 2018 einen Einblick in das augenoptische Fachgeschäft von morgen in technologischer Hinsicht gab, soll es auch 2019 ein Special geben. „Wir planen einen Showroom in Halle C4 zum Thema Customer Journey“, sagt Opti-Projektleiterin Bettina Reiter. Die Halle C4 wird außerdem zum Zentrum für das stationäre Augenoptiker-Business mit den Bereichen Ladenbau/-gestaltung, Werkstatteinrichtung und -ausstattung, Pflege-, Reinigungs- und Merchandisingprodukten sowie Vitrinen und Displays. Auch Vertriebsgesellschaften, die Zulieferindustrie, die Internationalen Pavillons und die internationalen Hochschulen sind dort zu finden.