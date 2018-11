Opti 2019: Zukunftsthema Customer Journey im Showcase

Neue Sonderfläche geschaffen

Thema des Opti Showcase 2019 ist die „Customer Journey“. Auf einer 200 Quadratmeter großen Sonderfläche in Halle C4 wird diese „Reise des Kunden“ von Experten, durch Best-Practice-Beispiele und interaktive Elemente vorgestellt und erläutert. „Die Augenoptiker sollen erkennen und verstehen, auf welchen Wegen sich Kunden heutzutage informieren, wodurch sie in ihren Entscheidungen beeinflusst werden und wie sie sich schließlich für ein Produkt und ein Unternehmen begeistern“, so Messe-Projektleiterin Bettina Reiter. Denn die Reise des Kunden beginnt schon lange, bevor er den Shop betritt.

Alle 30 Minuten finden Führungen, abwechselnd auf Deutsch und auf Englisch, über die Sonderfläche statt, durchgeführt von Studierenden der Hochschule Aalen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Darüber hinaus ist das Special auch auf dem Opti Forum Thema, beispielsweise beim Vortrag „Digitale Transformation“ von Jan Schemuth und der anschließenden Diskussionsrunde zur „Customer Journey“ am Messesamstag ab 16.30 Uhr.

Mehr Informationen zum Opti Showcase 2019 auf der Opti Website unter http://www.opti.de/showcase