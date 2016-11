opti: Blogger Spectacle feiert Premiere

Newcomerpreis Blogbuster wird verliehen

Die opti vernetzt am 28. Januar 2017 erstmalig beim BLOGGER SPECTACLE Aussteller mit Bloggern. Rund 20 Fashion- und Eyewearblogger aus der europäischen Blogosphäre werden in München erwartet. Für das BLOGGER SPECTACLE gibt es zehn Plätze. opti-Aussteller können sich mit Hilfe eines Bewerbungsformulars - dieses ist unter opti.de/presse/pressemeldungen zu finden - bis zum 23. November bewerben. Die rund 20-köpfige Bloggerjury sichtet die Bewerbungen und die eingereichten Fassungsneuheiten. Am 20. Dezember wird "Die Top Ten" der Blogger auf der opti-Facebookseite veröffentlicht. "Die Top Ten" kann sich dann über die Teilnahme am exklusiven meet & greet freuen. Zudem wird beim BLOGGER SPECTACLE am 28. Januar 2017 der Newcomerpreis "Blogbuster 2017" verliehen. Die diesjährigen 16 opti-Boxen-Inhaber präsentieren sich kurz und knapp mit ihrem Produkt den Fashion- und Eyewearbloggern. http://www.opti.de