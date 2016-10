Opti: Die Faszination Vintage

Neue Themenfläche ehrt die Klassiker

„Vintage Passion“ – so heißt die neue Fläche auf der Opti. In der !HOTArea in Halle C1 stehen die Klassiker im Rampenlicht. Das Klassentreffen von Sammlern aus Europa, Liebhabern, Augenoptikern und Designern wird durch tägliche Gespräche wie dem Vintage-Summit oder dem Talk „Design-Ikone trifft Design-Rookie“ auf dem Opti-Forum flankiert.

Doch was versteckt sich hinter dem Begriff Vintage? Einer, der es wissen muss, ist die Designikone Robert La Roche: „Vintage bedeutet ein guter Jahrgang. Brillen, die diesen Namen verdienen, sind Originale ab den 50er Jahren,“ erläutert er. „Sie sorgten zu ihrer Zeit für Gesprächsstoff und stehen stellvertretend für eine Zeitepoche. Sie sind garantiert ungetragen und stammen aus alten Lagerbeständen von Manufakturen oder Augenoptikern.“ Die Original La Roche-Fassungen aus den Jahren 1973 bis 1999 genießen aufgrund ihrer Formen, ihres Materials und der „Liebe zum Detail“ mittlerweile Kultstatus. Eine Anlaufstelle für Liebhaber der Originale ist immer noch das gut bestückte Archiv von Robert La Roche in Wien. Mit seinen Designs und der hierauf abgestimmten Werbung revolutionierte er die Brillenbranche. Über seine bis zum heutigen Tag anhaltende Leidenschaft für gutes Brillendesign wird sich La Roche auf dem Opti-Forum mit Design-Newcomern unterhalten. Am Sonntag, den 29. Januar 2017 um 15.20 Uhr ist er Gast beim Gespräch „Design-Ikone trifft Design-Rookie“.