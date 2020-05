Opti: Messe 2021 als Befreiungsschlag für die Branche

Web-Pressekonferenz verbreitet einhelligen Optimismus

Einen dringend benötigten Schub für die Branche soll die kommende Opti 2021 in Stuttgart bedeuten. So lautete die einhellige Meinung der persönlich und virtuell anwesenden Teilnehmer der Opti Web-Pressekonferenz vergangenen Mittwoch. Nach einem „Corona-Jahr“, in dem nach der Opti 2020 in München bisher keine weitere Fachmesse dieser Größenordnung stattfand, würde der Edition in Stuttgart eine ganz besondere Rolle zukommen.

Man habe „erste positive Signale aus der Politik bekommen“, erklärte Dieter Dohr von der GHM, als es um die Chancen der Ausrichtung ging. Auch auf eine noch höhere Internationalität der Besucher hofft man seitens der Veranstalter, da enormer Nachholbedarf bestehe aufgrund der Absagen von Mido und weiteren Fachmessen.

Die Fragen der Presse beantworteten auf dem Podium Dieter Dohr (Vorsitzender der Geschäftsführung der Gesellschaft für Handwerksmessen) und Bettina Reiter (Projektleiterin der Opti). Zugeschaltet waren Josef May (Vorsitzender Spectaris), Thomas Truckenbrod, ZVA-Präsident und Nikolaj Schnoor (Global Chief Commercial Officer bei Lindberg).

Im kommenden FOCUS 06_20 erscheint der ausführliche Bericht.