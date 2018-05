Optic Actuell: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2017

Partnerschaften erfolgreich ausgebaut

Die Optic Actuell AG berichtet, über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017. Der Einkaufsgemeinschaft aus Neckarsulm ist es gelungen, die Beziehungen zu ihren Partnern, sowohl die Industriepartner, als auch die Beziehungen zu jedem einzelnen Mitglied höchst effizient zu nutzen. Und dieses kommt den Mitgliedern der Optic Actuell zugute, denn so konnten 130.000€ an die Mitglieder ausgezahlt werden. So aufgestellt und mit starken Partnern und ihren treuen Mitgliedern an der Seite sieht die Optic Actuell einem erfolgreichen Jahr 2018 entgegen.