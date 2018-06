Optic Actuell: Hauptversammlung 2018

2017 erfolgreich abgeschlossen

Am 20. Juni 2018 fand in Neuss die Hauptversammlung der Optic Actuell AG statt. Viele Aktionäre waren im Hotel an der Skihalle Neuss erschienen und erlebten eine ruhige, sachliche und vor allen Dingen zielführende Hauptversammlung. Vorstand und Aufsichtsrat berichteten über einen sehr guten Abschluss des Geschäftsjahres 2017 mit einer ausgesprochen guten Bilanz. Die Optic Actuell AG konnte im vergangenen Jahr über 130.000€ an ihre Mitglieder ausschütten!

Interessant war nicht nur der Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr, sondern auch der Ausblick auf 2018. Auch in diesem Jahr will die Optic Actuell AG weiter wachsen: Vertriebsleiter Matthias Eusten konnte bereits die ersten Zuwächse verzeichnen und verkünden.

Aber nicht nur die Hauptversammlung als solche war ein voller Erfolg sondern auch das hochkarätige Rahmenprogramm des Vortages. Nach einem gemeinsamen Snack durfte das Auditorium unter eigener Einbindung den Vorträgen des Referenten Gerd Heidemann zu den spannenden Themen Marketing und DSGVO lauschen und in gemeinsamer Runde diskutieren.

Im Anschluss stand der Spaß im Vordergrund und die Anwesenden übten ihre Geschicklichkeit beim Eisstockschießen in der -4° C kalten Skihalle oder dem auch für passionierte Golfer anspruchsvollen Almgolf bei feinem Sonnenschein. Den Ausklang fand dieser Tag in gemütlicher Runde bei einem tollen Grillbüfett im Biergarten.