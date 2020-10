Optic Society: Face Looks auf Erfolgskurs

System weiter ausgebaut

Die „Face Looks – meisterhafte Optiker“ Gruppe innerhalb von Optic Society ist weiter auf Erfolgskurs. In den letzten Monaten konnten weitere Partner gewonnen werden. Das Konzept von Face Looks, gemeinsame Werbemaßnahmen in den digitalen sozialen Medien lokal zu schalten, hat während der Corona Epidemie besonders gut funktioniert. Die Anzahl der Kundenkontakte über Google Ads oder Facebook hat sich merklich erhöht.

Mit Beginn des Monats Oktober wurde das System weiter ausgebaut. Ab sofort haben die Partner die Möglichkeit neben den gemeinsamen Aktionen auch individuelle Werbemaßnahmen in das System einzuspeisen. Damit wird den Partnern die Chance eröffnet, die Gruppenaktionen in Ihrem eigenen Design erscheinen zu lassen oder zusätzlich eigene Maßnahmen zu integrieren.

Alle Aktionen sind Hersteller neutral konzipiert, damit der Abverkauf der eigenen Produkte forciert werden kann. Interessenten haben die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu absolvieren um die Vorteile des Systems kennen zu lernen.