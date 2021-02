Optics Network: Erfolgreicher Start

Rückblick auf ein Jahr Partnerschaft mit Sehenswert

„Die Grundsteine für eine solide Basis sind gelegt, jetzt wird weiter aufgebaut.“ So beschreibt Optics Network-Geschäftsführer Ralf Mackensen die vor einem guten Jahr begonnene Partnerschaft mit Sehenswert.

Beiden Partnern ging es von Anfang an nicht um kurzfristiges Wachstum. Jürgen Groß, Geschäftsführer Sehenswert, beschreibt die Ziele der Zusammenarbeit so: „Wir wollen belegen, dass es uns mit dieser Zusammenarbeit nicht nur einfach um das bloße ‚Einsammeln‘ möglichst vieler neuer Partner geht. Vielmehr möchten wir zeigen, wie ein fundiertes Kontaktlinsengeschäft das Unternehmen erfolgreicher machen kann. Unser Spruch ‚Kompetenz in Kontaktlinsen‘ sagt eigentlich alles. Hier geht es nicht um den besten Preis, sondern um die besten Produkte im Eigenlabel, die im Markt möglich und sinnvoll sind.“

Der gute Start der Partnerschaft ist umso höher einzustufen, wenn man den Pandemie-Hintergrund berücksichtigt. Die gesamte Kommunikation musste sich seit Beginn auf digitale Kanäle beschränken. Mackensen: „Dieser Austausch ist besonders zum Start einer Partnerschaft nicht gerade optimal. Aber unsere digitalen Angebote kommen an und werden intensiv genutzt. Ein Beleg dafür, wie groß das Interesse bei unseren Partnern für das neue Angebot ist.“

Bezüglich der Ziele für das neue Jahr 2021 sehen Mackensen und Groß die kontinuierliche Verzahnung der Zusammenarbeit im Mittelpunkt: „Durch konsequente Weiterentwicklung unseres breiten Leistungspakets werden wir weitere ON-Partner überzeugen. Dazu beitragen wird unsere eigene App, die eine Bestellfunktion und Lieferung aller Marken und Eigenmarken möglich macht. Zudem wird unser Eigenlabel-Portfolio um wichtige Produkte erweitert“, fasst Groß die wesentlichen Aktivitäten zusammen. Und Mackensen ergänzt: „So eine Partnerschaft startet ja nicht von 0 auf 100. Sie muss sich Stück für Stück entwickeln. Und darauf freue ich mich.“