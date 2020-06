Optima: LipoNit-Gewinnspiel auf der Opti

Gewinner bekannt gegeben

Zur Opti 2020 konnte beim Optima-LipoNit Gewinnspiel ein iPad gewonnen werden. Nach den Lockerungen der Corona-Einschränkungen konnte der Preis mit großer Freude nun endlich persönlich übergeben werden.

Der Gewinner ist Max Nowotny, Inhaber von Optik Nowotny in Hausham. Stefan Kroll - Geschäftsführer von Optima - freute sich, den Preis an das Optik Nowotny-Team persönlich übergeben zu dürfen.

„Bei uns im Optik-Geschäft waren die letzten Monate nicht einfach“, erzählte Herr Nowotny, „Der Gewinn war eine tolle Überraschung, die uns Anlass gegeben hat, trotz Corona-Abstand ein bisschen zu feiern“.

Der Koordinator des Gewinnspiels, Stefan Kroll, zeigte sich auch begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem Jahr so viele Optiker an unserem LipoNit-Gewinnspiel teilgenommen haben. Ich bin überzeugt, dass die Optik Branche diese ungewöhnliche und schwierige Zeit mit Mut und Kreativität überstehen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Optikern, die in den anstrengenden Tagen geöffnet oder einen Notdienst angeboten hatten und damit ein Symbol der Normalität und Hoffnung für die Bevölkerung gesendet haben“.