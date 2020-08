Optische Phänomene auf Tour

Das Museum „Lingelbachs Scheune“ wird zur „Wanderscheune“

Im Corona-Jahr bietet der Verein „Lingelbachs Scheune – Optische Phänomene“ eine echte Alternative, denn die Scheune geht auf Tour und wird somit zur „Wanderscheune“. Über Fachkreise hinaus wird die Sammlung in Leinroden bei Aalen bereits viel beachtet. In „normalen“ Zeiten laden die Initiatoren um den Gründer und „Motor“ des inzwischen weltbekannten Museums, Prof. Bernd Lingelbach, kurz vor den großen Ferien zu einem Sommerfest mit Informations- und Meinungsaustausch, Essen, Trinken und guter Musik ein. Davon konnte in diesem Jahr nun nicht die Rede sein. Umso wichtiger wird deshalb die jüngste Erweiterung des „magischen Ortes“, der Lingelbachs Scheune zweifellos ist: „Lingelbachs Wanderscheune“.

Unter der treffenden Bezeichnung „Wanderscheune“ können Interessierte seit einem guten Jahr „Highlights“ der Bilder und Exponate der Sammlung des Museums für optische Phänomene für thematisch passende Anlässe buchen. „Wir freuen uns über jede gute Gelegenheit, unseren Fundus zu präsentieren, denn das Museum lebt nicht zuletzt auch von den Einnahmen, die bei unterschiedlichsten Aktivitäten erzielt werden“, erklärt Prof. Bernd Lingelbach. „Viele Augenoptiker haben die Sammlung schon bei Jubiläen oder anderen Events gezeigt und damit zusätzliche Besucher angezogen und ihre augenoptische Kompetenz wirkungsvoll unterstrichen“, bestätigt der Vorsitzende des Fördervereins Martin Himmelsbach.

Weitere Informationen gibt es unter www.die-scheune.info. Für Anfragen und Buchungen wenden Sie sich an .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) oder an Lingelbachs Scheune – Optische Phänomene, Untere Gasse 17, 73453 Abtsgmünd-Leinroden.