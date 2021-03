Optiswiss: Glas-Sortiment für den Sommer

Sonnenbrillenglas-Aktion ab sofort

Der Sommer ist in Sicht, die Frühlingssonne lockt ins Freie. Es gibt viele Gründe, warum die Menschen in diesem Jahr viel Sonne tanken und Farbe in ihr Leben bringen werden. Mit der Sommeraktion von Optiswiss und dem hochwertigen Brillenglas-Sortiment ‚Made in Switzerland‘ haben Augenoptiker zusätzlich zwei schlagende Argumente für den nötigen Sonnen- und UV-Schutz.

„Verspiegelungen für moderne Sonnenbrillen liegen seit Jahren im Trend, deswegen haben wir die Trendfarben ‚Flash Blue‘ und ‚Flash Pink‘ nicht zuletzt auf Anregung unserer Kunden in die Sommeraktion mit aufgenommen“, sagt Andreas Schartner, Country Manager Deutschland bei Optiswiss in Basel.

Die Palette der Modefarben für verspiegelte Brillengläser ist bei Optiswiss zuletzt immerzu gewachsen, ‚Flash Pink‘ ergänzt seit letztem Sommer das Sortiment der Flash-Verspiegelungen. Diese sind für alle Farben und Tönungen und auch für polarisierende Brillengläser erhältlich und sollen für eine große Auswahl individueller und stylischer Sonnenbrillentrends sorgen.

Die diesjährige Sonnenbrillenglas-Aktion bietet darüber hinaus bis zum 30. September dieses Jahres besonders attraktive Preise.

Weiterführende Informationen zur Sommeraktion gibt es im Online-Shop auf der Website optiswiss.com, dort sind auch die Bestellungen im Rahmen der Aktion möglich.