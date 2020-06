Optiswiss: Transitions Signature Gen 8 zum Einführungspreis

Neue Technologie für dynamische Brillenträger

Transitions Signature Gen 8 heben selbsttönende Brillengläser auf eine bislang unerreichte Qualitätsstufe. Die achte Generation dieser phototropen Brillengläser ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und gründlicher wissenschaftlicher Studien im Auftrag von Transitions Optical. Laut Herstellerangaben aktivieren sich Transitions Signature G 8 im Freien bis zu 30 Prozent schneller und werden noch dunkler als ihre Vorgänger. Die verbesserte Reaktivität zeige sich auch daran, dass die neue Generation drei Minuten weniger braucht, um sich wieder aufzuklaren – in Innenräumen wird das Brillenglas sogar vollständig klar. Der Brillenträger muss dabei keine Kompromisse beim Augenschutz oder der Qualität eingehen, denn die neuen Transitions blockieren 100 Prozent UV-A- und UV-B-Strahlung und filtern zudem schädliches blaues Licht; im Freien über 87 und im Innenbereich mindestens 20 Prozent. Dieser Schutz hält noch länger an als bislang, auch die dauerhafte Leistungsstärke ist in dieser Form bei selbsttönenden Brillengläsern neu.

Optiswiss bietet die neue Technologie in den Kultfarben und als organische Brillengläser in den Indizes 1,5, 1,6 und 1,67 an – die beiden letztgenannten Varianten stehen auch im Durchmesser 80 Millimeter im Online-Shop zur Verfügung. Zur Einführung der neuen Glastechnologie bietet Optiswiss der bis zum 30. Juni dieses Jahres einen besonders günstigen Einführungspreis.